„Neli-viis päeva kulus „Edekabeli” võtteile, aga et mul on selle saate taga suur meeskond, siis minu roll on sketśide väljamõtlemisel väike – mina pean vaid need ära mängima,” muigab näitleja Henrik Normann 2018. aasta esimesel päeval, mil naljsaade „Edekabel 2017” on juba möödanik. „Mina annan lihtsalt oma ideed, aga ideid tuleb ju ka kõigilt teistelt meeskonnaliikmetelt. Minu asi on proovida võimalikult hästi paroodiaid teha.”

Näitleja naerab, et vaatamata sellele, et „Edekabeli” naljade taga on hulk inimesi, käib tema rollide sekka ka pai- või peksupoisiks kehastumine, kui publikul saade nähtud. „Ideed pole siiski kõik minu omad, seal on ka teiste inimeste arvamisi ja ütlemisi – need käivad lihtsalt läbi minu suu,” sõnab ta. „Kui mul see hästi välja tuleb, öeldakse, et „Normann on tubli”, kui halvasti, siis küsitakse, „kas Normann niimoodi arvabki”. Aga tegelikult ei pruugi mina niimoodi arvata, sest seal võib olla mõni lause, mida mina ei arva, vaid niimoodi arvatakse ümberringi.”

Seekord kehastus Normann nii peaminister Jüri Rataseks kui ka tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovskiks, kepsutas ringi nii Carmen Pritson-Tamme kui ka hüpnotisöör Marissana. Sekka mängis ma rea teisigi tegelasi, nii mehi kui naisi. „Olen vihjanud ikka ka, et aitab sellest kleidist, kas saaks kuidagi muudmoodi,” lausub Normann, kel nüüdki tuli üksjagu erinevaid naisterõivaid selga sikutada. „Ütlesin just grimeerijale, et on mul alles töö: hommikul kuulen kolleegidelt esimese asjana: „Võta riided seljast ära!” Kui naiseriided selga sain, öeldi, et need tuleb jälle ära võtta ja uued panna! Siis küll naersin, et võinuksin tööle juba hommikumantlis tulla!”

Tänavune „Edekabeli”-saade oli Normanni jaoks kuueteistkümnes. Lõppu ei paista. „Olen iga kord mõelnud, et nüüd aitab, toru on juba tühi,” lausub ta. „Siis läheb aasta mööda ja jälle teed. Ma ise pole saadet näinud, kuid eile, kui see eetris oli, tuli palju kõnesid. Kõik ütlesid, et superluks ja fantastiline oli. Mõtlesin siis, et kuidas ma võtan neilt inimestelt rõõmu ära? Olen nagu suluseisus! Aga eks „Edekabel” ongi minu teema, see ongi Henrik Normann!”