Eelmisel nädalal andis jutuainest Sky Plusi raadiohääl Alari Kivisaar, kes ühtede juttude järgi oli raadiost minema jalutamas, mistõttu viimane ei ilmunud töölegi. Nüüdseks on selgunud, et uuenenud on Sky Plusi koduleht ning Kivisaar ei ole kuhugi minemas.

Suhtlusportaalis Facebook jõudis eelmisel nädala avalikkuse ette uudis Alari Kivisaare lahkumisest Sky Plusi raadiost. Kivisaar ise pole soostunud ühtegi kommentaari jagama, küll aga poetas Sky Plusi esindaja Toomas Puna Publikule napilt: „Ma saan öelda nii palju, et midagi on nüüd aasta lõpu seisuga tõesti lõppemas. Samamoodi, 1. jaanuaril saab üks uus asi alguse. Ma paraku rohkem täpsustada ei saa.”

Nüüdseks on selgunud, et Kivisaar ei lähe kuhugi ning uuendatud on raadio kodulehte. Ühtlasi oligi liikvel kahte tüüpi jutte: et tegu on Sky Plusi promotrikiga, aga ka sellest, et üks teine kanal ostab Kivisaare lihtsalt üle.

Spekulatsioone sellest, et Kivisaar on raadiost lahkumas, jagas raadihääl ise. Reedeses Sky Plusi hommikusaates esines Kivisaar telefonitsi väidetega, mis rääkisid üsna ühest juttu: „No ma saan aru, et see on võib-olla natuke ülbe, aga mul ei olnud enam eriti tuju tulla sinna viimaseks pooleks päevaks. Hoidke lippu kõrgel ja kohtume võib-olla mõnes teises situatsioonis, mis on ägedam.“

Ühe versioonina võeti sedavõrd suur PR-projekt ette seetõttu, et raadiokanalil ei lähe sugugi hästi ning kuidagi ole vaja tähelepanu saada.