Sotsiaalmeedias kütab kirgi ETV otsus lasta pärast president Kersti Kaljulaidi kõnet eetrisse Ivo Linna laul „Eestlane olen ja eestlaseks jään“. Reeglina on selleks olnud Eesti hümn. Teiste seas pärib aru ka ringhäälingunõukogu esimees Rein Veidemann. „ Eks hakkan küsima ETV tegevjuhtidelt, tõlgendatagu pealegi seda sekkumisena toimetusvabadusse,“ märkis Veidemann.

Otsa tegi lahti dirigent Tõnu Kaljuste, kes oma sotsiaalmeediakontol kirjutas enda nördimusest.

„Head uut aastat ! Teatud aegadel kuulasime hümni Soome TV-st peale Helsinki pormeistri kõnet Helsinki Senativäljakult. Seejärel tuli aeg, kus ETV lõi Eesti hümni esitamise traditsiooni. Kas nüüdsest peab arvestama, et hümni saab kuulata jälle Soome TV-st või Eesti Klassikaraadiost? Rein Veidemann , millega seletada tõsiasja, et uus aasta algas ETV-s ilma Eesti hümnita? Kas tead, kas edaspidi jääb see tegijate vabaks voliks? Kas nüüdsest peame arvestame, et uue aasta toob meieni ETV-s Marju Läniku teos?“ kirjutas Kaljuste enda postituses. „Kogu taasiseseisvumisaja jooksul on aastavahetusel kõlanud Eesti hümn, seekord kõlas nii Vabaduse väljakul kui ETVs pärast president Kersti Kaljulaidi kõnet hoopis „Eestlane olen ja eestlaseks jään…“ Ivo Linna esituses.“