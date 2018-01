Meelelahutussaates „Väikesed hiiglased“ tuntuks saanud Oliver, palub nüüd, kus ta on inimesi naerutanud, enda sotsiaalmeedia kontol rahalist abi, et tema ema saaks ehitada maja.

Oliveri sotsiaalmeediakonto (Ekraanitõmmis)

Positus on tekitanud erinevaid arvamusi. Kõige enam jääb kommentaarides kõlama, et tekst pole Oliveri enda kirjutatud ning vanematel peaks olema häbi, et last niimoodi ära kasutatakse.

Näib, et kriitika on mingisugust vilja kandnud. Praeguseks on algne postitus Oliveri kontolt eemaldatud.