„Ärapanija“ võttis ühendust Tarja Haloneniga, et saada aimu, mis Läti piiril täpselt toimub? Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovskil räägib, et mingit viinarallit pole olemas, see kõik on lihtsalt sotsiaalne konstruktsioon. Kuid ministri sõnadele vaatamata on ikkagi sel aastal reisisihtpunkt number üks Läti vabariik.