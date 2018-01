Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles oma uusaastatervituses, et tuumanupp on alati tema kabinetilaual. Nii ei teki Ameerika Ühendriikidel kunagi võimalust alustada sõda, vahendab CCN.

„Terve Ameerika Ühendriikide maismaa on meie tuumarelvade laskeulatuses ja tuumanupp on alati minu kabinetilaual,“ kõneles Põhja-Korea liider Kim Jong-un oma uusaastatervituses. „Nad [Ühendriigid] peaksid täpselt teadma, et see pole hoiatus, vaid reaalsus.“

Jong-un jätkas oma riigi kiitmist öeldes, et olenemata sellest, kui suur on Ühendriikide soov Põhja-Koread rünnata, ei tee nad seda. „Nad teavad, et nüüd me omame sellist suurt tuumajõudu, mistõttu nad ei tee mingeid samme.“