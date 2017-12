Aedikutega piiratud Vabaduse väljak Tallinnas. Sisse saab vaid läbi mehitatud turvaväravate. Kontrollitakse kotte ja patsutatakse läbi põued. Väravad on ummistunud ja järjekorrad pikad, aga see kõik hea eesmärgi nimel. Südaöö viib meid Eesti Vabariigi 100. aastasse. Turvameeste töö tundub vilja kandvat ning alkoholiga siseneda püüdvatel kodanikel palutakse pudelitest loobuda. Usinamad pudelikallutajad viskavad selle peale pea kuklasse, kallavad pudeli sisu mööda sirget kõri alla ja tagavadki sellega endale priipääsme. Suuremate varudega tulnud peolised jäävad aga aediku taha uut aastat vastu võtma. Nii ongi Vabaduse väljakul kaks eraldi pidu. Kaine aastavahetus, kuhu on julgetud kaasa võtta ka lapsed ja vanaemad ning kesvamärjukesega ja muu hea paremaga end kostitavate piduliste aastavahetus. Eks uus aasta jõuab neile mõlemale kohale. Viimaste puhul on aga oht, et see jääb märkamata, sest juba tund-kaks enne südaööd näeb tuigerdavaid inimesi aeda püsti hoidmas. Kui kõik purjus inimesed ühte kohta panna tundub üldpilt veelgi inetum, aga vähemalt ei tungi nad piiratud alale kainet aastavahetust rikkuma. Või siiski?

Ega turvamees ei saagi midagi teha, kui keegi on endale äsja poolese viina sisse kallanud, aga turvaväravas kainet nägu teeb ja kui sisse saab, hakkab see talle mõjuma ja tema mürgeldama. Inimesi on palju ja kõiki ei saa nii põhjalikult kontrollida. Mõned peidavad alkoholi väga leidlikult.

Kuigi üldpilt on meeldiv, ei jää kontserdilava ees märkamata tuigerdavaid vanamehi või salaja seljakotist kangemat kraami kulistavaid noori. Üks eriti leidlik noorsand on taskud pisikesi suveniirideks mõeldud alkoholipudelikesi täis toppinud. Teine tantsib aga oma sõpra nügides õlu käes ilma mingisuguse häbita. Õnneks on need vaid ükskikud näited. Võib öelda, et EV100 puhul tehtud plaan see aastavahetus Vabaduse väljakul kainelt vastu võtta, on vilja kandnud. Miks ei võiks see aga alati nii olla? Kui uhke saluut Marju Läniku "Head uut aastat" ja "Karikakar" laulude saatel lõppeb, suundub rahvas Vabaduse väljakult uut aastat oma äranägemise järgi tähistama ning kaine ja purjus rahvamass ühineb. Piiratud alalt välja astumine tekitab tunde nagu astuks täiesti teise maailma. Suured prügikonteinerid täis tühjasid alkoholipudeleid, kiirabiautod ning raagus puude ja põõsaste taga urineerivad purjakil peolised. Head uut aastat! Tallinnas Vabaduse väljakul toimub aastavahetusprogramm „Sajaga juubeliaastasse“, mis juhatab sisse Eesti Vabariigi 100. aasta sündmused. Kuni südaööni lahutavad rahva meelt Getter Jaani, Ivo Linna, Anne Veski ning Smilers. Kümmekond minutit enne südaööd pöördub Vabariigi president rahva poole uusaastatervitusega ning seda esmakordselt otse Vabaduse väljakult. Täpselt südaööl tõuseb Harju mäelt Eesti Vabariigi juubeliaasta tervituseks taevasse 10-minutiline tuleetendus.