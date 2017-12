Mäletatavasti said eestlased perekonnanimed pärisorjuse kaotamise järel 19. sajandi alguses. Ligi sajand hiljem, 1934. aasta rahvaloenduse andmetel oli eestipärane perekonnanimi umbes 60 %-l eestlastest, mis tähendab, et umbes 340 000 eestlast kandis mitte-eesti (peamiselt saksapärast) perekonnanime. Juba riigi loomisest saadik propageeriti nimede eestistamist, kuid alles Konstantin Pätsi autoritaarse režiimi kehtestamisel sai sest riiklik kampaania.

Nimede eestistamist teostati kampaania korras, mille üheks lööklauseks oli „Igale eestlasele eesti nimi!“. Hakati rõhutama, et Eesti kodaniku iseteadvus on seotud tema nimega, mis on ühtlasi tema ensekaitsevahend ja tuleviku kindlustaja. Kampaaniast võtsid osa osa riigi-, omavalitsus- ja haridustegelased, Kaitseliit ja Isamaaliit, noorte- ja naisorganisatsioonid jt, kes pidid nimede eestistamisel olema eeskujuks. Teiste tuntud inimeste seas vahetas nime näiteks varasem riigivanem ja 1938 uuesti peaministriks tõusnud Kaarel Eenpalu (varasem nimi Karl Einbund).