Oojah! Kord võtsin aja maha. Mind vaatas kutsuvalt džinnipudel Ja ütles hellalt: võta mind. Ma ei suutnud ta ahvatlusele vastu panna Ja keerasin pudelikaelalt korgi maha. Alles järgmisel päeval selgus, et see oli suur viga. Ja et peale pudelikorgi keerasin ka endale kaela Suure ämbritäie sitta.

Džinnipudel ajas oma silmad punni

Tule minu rüppe, veedame paar tundi.

Ma võtsin džinni.

Olemine sujus, kumbki polnud kide

Meie vahel tekkis tundeline side

Ma võtsin džinni

Mõnus oli olla, aeg see lendas ruttu

Äkki vaatan, kurat, džinn on tõmmand uttu

Ma võtsin džinni

Küsimus, mis minu hinge sisse tekkis

Kuidas on see võimalik, et džinn mind pettis

Ma võtsin džinni

Ref.

Sa joo kui sa tead

Kus on su piir, et välja end vead

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul piin

Olin väga löödud, et džinn mängis siga

Autorooli läksin ja see oli viga

Ma läksin tooma džinni

Leian uue džinni, sõidan korra poodi

Tema petab mind, ma petan samamoodi

Ma võtsin džinni

Tee läks sinka-vonka, liiklusmärk jäi ette

Siiski ühe pudeli sain ma poest kätte

Ma võtsin džinni

Koju jõudes politsei tervitas mind

Nüüd paneme su pokri, armas laululind

Ma võtsin džinni

Ref.

Sa joo kui sa tead

Kus on su piir, et välja end vead

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul piin

Kurvas vangikongis saatsin mööda öö

Järgmisel päeval algas kohtutöö

Ma võtsin džinni

Load ära anda, teeme teile trahvi

Kohtuniku mind vaatas, kui poolearust ahvi

Siis ma ei võtnud džinni

Tele, raadio, ajalehed, internet, portaalid

Avasid mu suunas kõik anaalid

Ma võtsin džinni

Tundus terve maailm tagurpidi käis

A mis seal ikka halada, kui ise teed end täis

Ma enam ei võta džinni

Autoparanduses maksin hinge kinni

Selle eest võin tänada nii ennast ja ka džinni

Ma võtsin džinni

Ega siin ei olegi enam miskit öelda

Tulevikus tuleb veidi rohkem mõelda

Sõita kaine peaga