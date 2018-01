Eesti Vabariik 100 juubelitordi konkursi võidutöö on Marju Männiku muraka-kodujuustu tort musta leiva ja köömnenapsuga.

„Olen väga rõõmus! See, kui rahvas hindab sinu loomingut nii kõrgelt, on parim tunnustus,“ rõõmustab Eesti Vabariigi juubelitordi autor Marju Männik. „Loomulikult on ka suur au enda tehtud torti meie presidendile pakkuda,“ lisas ta.

Männik sõnas Õhtulehele, et on väga rahul oma võiduga ning tema loominguline innustus tuli Eesti loodusest.