Poliitik Jaak Allik jagas oma Facebooki lehel pahameelt ETV aastavahetuse otsesaate saatejuhi valiku osas.

"Vabaduse väljakul juhib kogu päeva ETV otsesaadet koos Margus Saarega hea vene näitleja Nikolai Bentsler. Ta teeb seda aktsendiga eesti keeles, luges praegu kõik küsimused Kelli Sildarule paberilt maha ja ütles lõpuks selle kohta, et Kelli jala vigastas ning olümpiale minna ei saa "Väga lahe".

Mida ETV juhtkond sellega tõestada tahab?" küsib Allik. "Et meil on venelasi, kes eesti keeles rääkida oskavad? Seda me teame niigi... Asja ainus positiivne mõte oleks olnud selles, kui Bentsler oleks päeva juhtinud vene keeles-et ka eestis elav venekeelne vaataja ETV lainele kutsuda. Aga seda ETV juhtkond millegipärast ei julgenud," pahandab Allik.