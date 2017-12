Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski tunnistas, et Keskerakonna, SDE ja IRL-i võimuliit tegi oma esimesel valitsemisaastal kaks viga, edastab ERRi uudisportaal.

"Üks nendest on see, et kogu aeg ümbermõtlemine ei ole kuidagi mõistlik, sest tekitabki segaduse tunnet. Need asjad, mis maksupoliitikas välja pakuti - võib vaielada, kas nad üksikuna on mõistlikud või mitte - olid laias laastus läbi mõeldud ja rahandusministeeriumis läbi arvutatud. Tagasivõtmise surve tuli poliitiliselt ühelt erakonnalt, kel poliitiliselt pole liiga hästi läinud ehk IRL-ilt. Selle kaudu pandi kogu valitsus positsiooni, et on heitlik meeleolus," nendib Ossinovski.

Teine viga, mille puhul tuleb Ossinovski sõnul päris enesekriitiline olla, oli see, et valitsus võttis korraga liiga palju ette.