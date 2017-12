Aasta on kohe läbi ja toredaks kombeks on saanud, et inimesed jagavad sotsiaalmeedias oma uusaastasoove. Sama on teinud ka armastatud laulja ja laululooja Tarmo Urb.

"On peaaegu täiskuu. Universumis tervikuna ei ole sellel suuremat tähendust. Nõnda pole ka meie elul. Elu on tähtis vaid teie enda jaoks, armsad sõbrad. Ei maksa oodata, et keegi teine elaks seda teie eest, niisamuti ei maksa lasta teistel teie elu elada. Nad võivad selle täiega pekki keerata. Ärge laske elu võimalustel mööda minna ega minul näha, et olete midagi olulist maha maganud.Elu on lõputu. Ainult mitte see elu, mida praegu elame. Elage seda nii, et poleks midagi kahetseda. Ja nõnda, et teid poleks põhjust haletseda.Õnnelikku, tervet, tähendusrikast ja ka muidu rikast uut aastat - see on uus pärl teie imelises elukees.Ning pidage meeles: VAIMUD JÄLGIVAD TEID! :)", kirjutas Urb.