Kolmandat päeva kestvad režiimivastased protestimiitingud on välja vihastanud Iraani võimud, kes hoiatavad, et kui meeleavaldused jätkuvad, siis võetakse kasutusele karmimad meetmed, edastab BBC.

Siseminister Abdolrahman Rahmani Fazli sõnul võetakse mässajad vastutusele kõigi kahjude eest, mida nad linnaruumile ja teiste varale tekitanud on. "Astume kindlasti üles hetkel leviva terrori, vägivalla ning hirmu külvamise vastu," kinnitas minister.

Algselt kuulutasid protestijad, et astuvad üles suurte hinnatõusude vastu, kuid kiiresti sai selgeks, et tegu on hoopis valitsuse vastaste aktsioonidega.