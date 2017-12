Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) soovitab lemmikloomi aastavahetusel mitte välja lasta ja palub siseruumidesse viia ka igapäevaselt õues elavad ketikoerad, sest nad kardavad saluudiga kaasnevat müra ning võivad hirmunutena kodudest põgeneda.

ELL soovitab tungivalt avalikele üritustele koos koeretega mitte minna, sest see on loomadele väga stressirohke. Lisaks võivad mõned koerad aga vastupidiselt pürotehnika hoopis hambusse haarata ning suus plahvatades on sellel reeglina väga rasked ja kurvad tagajärjed.

"Aastavahetuse ilutulestiku ajal Laagris asuvast kodust ära jooksnud ja ligi kaheksa kuud metsas elanud Färron on ehe näide sellest, kuidas "suur hirm" võib igati taltsa koera väga kaugele põgenema sundida", ütles ELL loomade päästegrupi tööd koordineeriv Heiki Valner. "Me nägime mitmed päevad kurja vaeva, enne kui nälginud ja üliara koera Laulasmaalt augustikuus kätte saime ning perele tagastasime. Seda kõike saab vältida!"