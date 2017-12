Vana aasta õhtu teeolud ei tule just kõige paremad. Edelast saabub uus sajuala. Sajab lund/lörtsi, saartel ja Lääne Eestis ka vihma. Teetemperatuurid on mandril miinuskraadides ning nähtavus sajualas halb. Seega on libeduseoht teedel suur. #libetee pic.twitter.com/skhzkhuBZK