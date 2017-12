Soome parlamendilt ning presidendilt eelmisel nädalal heakskiidu saanud seadusemuudatused muudavad põhjanaabrite seniseid karme alkoholimüügi piiranguid kardinaalselt.

Üks peamisi muutusi on see, et tavapoodides ja bensiinijaamades võib müüa kangemaid, kuni 5,5% alkoholisisaldusega jooke. Varasem piir oli 4,7% ning muudatus tähendab, et kangemad õlled, siidrid ning longerod muutuvad kättesaadavaks ka väljaspool riigimonopoli Alko poode.

Riigimonopoli Alko jaemüügikohad on uuest aastast avatud kuni kella üheksani õhtul. Seni eriloaga kuni kella poole kaheni öösel avatud olnud restoranid ja baarid võivad edaspidi alkoholi müüa kuni kella neljani hommikul.



Lisaks tohivad baarid reklaamida ka "happy hour" pakkumisi.

