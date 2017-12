Haldusreforme on Eesti ajaloos eri põhjustel tehtud mitu. Küll on Eesti jagunenud vasallriigikesteks, vojevoodkondadeks ja kubermangudeks, aga ka rüütelkondadeks ja kihelkondadeks. Iseseisev Eesti jagunes kahe maailmasõja vahelisel ajal 13 maakonnaks, 33 linnaks ja 365 vallaks, mis 1939. aasta haldusreformiga vähenes 248 vallaks. Ka siis oli küsimus väikevaldade elujõulisuses.

Haldusreformi tulemusel on alates 15. oktoobrist 2017 Eestis senise 213 (183 valda ja 30 linna) asemel 79 omavalitsust ehk 64 valda ja 15 linna. Kui territooriumi suuruse ja elanike arvu järgi sai suurimaks vallaks Eestis Saaremaa, siis linnadest on suurima territooriumiga hoopis Pärnu, kui Tallinn jätkab endiselt suurima elanike arvuga linnana.

Viimase haldusreformi tingis olukord, et Eesti on kahaneva ja vananeva rahvastikuga riik, kus vaatamata territooriumi väiksusele on regionaalsed erinevused küllaltki suured. Senised omavalitsused ei suutunud piisaval määral tagada kohaliku elu korraldamist ja avalike teenuste pakkumist parimal võimalikul viisil, lähtudes elanike vajadustest. Tuleb loota, et haldusreformiga on nimetatud arengut takistavad tegurid likvideeritud.

