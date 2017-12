Nii nagu Raadio 2 aastahiti esimest ja kolmandat kohta võib pidada räppmuusikaks, on seda kahtlemata ka 2. koha võitnud Uku Aropi suvine hitt „Kiki Miki”. Aastahiti edetabeli 40 loo seas oli Arop kokku kolme looga ning võitis ka toimetuse lemmiku auhinna.

„Tunne on super! Ma ei teadnud üldse, et midagi võidan, sest album on suhteliselt värske ja ma ei osanud oodata, et nii kiiresti auhinnad kukuvad!” rõõmustab Uku Arop. „See on suurepärane uudis ja üllatus. Aitäh kõigile!”

Uku Arop (Tiina Kõrtsini)

„Kiki Mikit” võib pidada ka Aropi jaoks uue ajastu algusest sest pärineb plaadilt, millel hülgas artist senise Suure Papa nime ning tegi ka muusikas stiilimuutuse. „Ma olen selline artist, et kui ma midagi öelda tahan, siis ma ütlen seda just sellisel viisil nagu mina õigeks pean,” põhjendab ta. „Lugu „Kiki Miki” on arvatavasti minu kõige lõbusam ja kõige rohkem südamest tulnud hea tuju lugu, mis räägib ajaperioodist, kus me perega kõige paremas olustikus olime,” selgitab Arop.

Räppar selgitas loo tausta avades ka pealkirja tähendust. „Kiki Miki oli minu kassi nimi. Üks kass, kes sellel heal perioodil meiega elas. Kui ta suri, läks meie elu ka kohe halvemaks. See on sümbol, mis võtab kokku selle hea aja meie perekonnas,” avab Uku Arop. „Kiki Miki” on vastavalt plaadilt ka ainuke lugu, millele Arop video on teinud ning see sai just mõned päevad tagasi YouTube videokeskkonnas täis miljon vaatamist.

Kui teise koha poleks võitnud „Kiki Miki” nomineeriks Arop selle asemele „Lase mul olla mina”. „Mulle meeldib teha tehnilist ja rasket räppi, mis oleks sügava sisuga,” selgitab ta. „Kui see oleks minu teha, oleks „Lase mul olla mina” teise koha saanud. Aga mulle meeldivad kõik minu lood!” sõnab Uku Arop.