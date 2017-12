„Pühadele järgneval ajal, kui inimesed tunnevad, et on toiduga liialdanud, vaatab nii mõnigi pigem tervislikumate ja väherasvasemate valikute suunas. Üsna pea aga liigutakse tagasi oma tavapäraste eelistuste juurde ja nii võivad ka tulemused olla rasked sündima,“ sõnas Kalbin.

1. Alusta kohe

Andsid endale lubaduse, et hakkad tegema sporti? Siis alusta kohe! 1. jaanuaril, mis tänavu langeb sümboolselt ka esmaspäevale. See on parim aeg, et teha oma elus muudatus ja alustada teekonda sportlikuma elu suunas.

2. Toitumine algab teadlikkusest

Kui soovid toituda tervislikumalt, siis tuleks sellesse suhtuda teadlikult. Esimese hooga soovitakse tihti loobuda kõigest, mis tundub magus, rasvane või kaloririkas. Selline ekstreemne välistamismeetod pole aga kuigi jätkusuutlik ning organism võib ilma jääda ka hädavajalikust, näiteks valkudest.

3. Leia see õige

Sageli saab esimene tuhin otsa juba pärast paari nädalat, sest trenn muutub tüütuks kohustuseks. Kui aga leiad just endale sobiva treeningstiili, võib sellest saada oodatud hetk päevast.