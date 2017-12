Tänavuse Raadio 2 aastahiti esikolmiku vallutas räpp. Kolmandal kohal Kristiina Ehin ja Naised Köögis looga "Aasta ema", teisel kohal Uku Arop looga "Kiki Miki" ning edetabelit troonib Põhja-Tallinn looga "Alati olemas".

Põhja-Tallinn on R2 kuulajate poolt aastahiti loojaks valitud varemgi. Aastal 2012. noppisid nad lausa esimese ja teise koha vastavalt lugudega "Meil on aega veel" ja "Lähen ja tulen". Selle üle, et 2017. aasta kodumaisesse esikolmikusse just räpilood valiti on bändimeestel muidugi hea meel ning näevad selles ka enda kätt mängus. "Kui 2012. võitsime polnud veel räpp eestis nii populaarne, nüüd on konkurents hoopis tihedam," sõnab Põhja-Tallinna asutajaliige Jaanus Saks ehk Wild Disease. "Võib öelda küll, et oleme räpi massidesse toonud," leiab ta.

Põhja-Tallinn (Tiina Kõrtsini)

Räpipundi lugu "Alati olemas" räägib, nagu nimigi ütleb, sellest kuidas inimesed üksteise jaoks olemas on. "Ükskõik, mis ei juhtuks või kui palju üksteisest eraldatud ollakse või kaugeks jäädakse, siis on inimesed alati algusest lõpuni üksteise jaoks olemas," selgitab Jaanus Saks. Bändi teinegi liige Kenneth Rüütli nõustub Jaanusega ning toob lisaks paralleeli bändi enda koosseisuga. "Nii mina, Maia kui ka Risto oleme bändist ära läinud, aga ikkagi tagasi tulnud. Eks see lugu sümboliseerib ka seda," sõnab ta.

Võiduloo põnevaimateks esitusteks peavad bändiliikmed kontserti, kus nad soojendasid välismaa superstaari Nelly't. "See oli põnev, sest seal oli kohal teistsugune publik kui tavaliselt meie laividel, aga inimesed läksid looga käima!" meenutab Wild Disease. "See on alati olnud lugu, millega inimesed käima tõmmata," kiidab ta.