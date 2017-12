Aasta hakkab lõpule jõudma ning ka “Järgmisel peatusel” on aeg teha kokkuvõtte, millised teemad läksid tänavu kuulajatele kõige enam peale. Muide, 90. saatega sai “Järgmisel peatusel” täis ka auväärne veerand miljonit kuulamist.

Vaieldamatu kuulajate lemmik ja läbi aegade kõige populaarsem saade läks eetrisse 15. veebruaril. Tänaseks on seda kuulatud üle 29 000 korra. Saatekülaliseks oli Gerli Pommer, kes töötas kolm kuud Lõuna-Euroopas seilanud luksuslikul kruiisilaeval. Gerli andis nõu, kuidas kruiisilaevale tööle saada ning mida intervjuul rääkima peab. Samuti pajatas ta, kas ja kui raske on töö, mis pardal toimub, kui palju saab palka ning millised inimesed on nõus maksma luksuskruiisi eest 20 000 dollarit. Kuula saadet SIIT!

Kuulatavuselt teine saade läks eetrisse 30. augustil ning külaliseks oli 76-aastane proua Aita, kes elab talviti Egiptuses. Naise sõnul elab Egiptuses kenasti Eesti pensioniga ära ning jääb ülegi. Samuti jutustas Aita sellest, mida lähedased arvasid tema pöörasest ideest Aafrika mandrile talvituma minna, kui ohtlik on Egiptuses elada, kuidas tema tervis on soojas kliimas elades paranenud. Kuula saadet SIIT!