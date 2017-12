Täna terve päeva väldanud saates mängitakse Raadio 2 eetris ette aastahiti edetabelisse pääsenud lood. Praeguseks on jõutud esikolmikuni ning peagi selgub, milline lugu saab pälvib tänavu R2 aastahiti tiitli. Ette on mängitud nii välismaiste kui kodumaiste artistide 40 parimat lugu. R2 aastahitti valiti tänavu juba 24. korda.

2.Kiki miki - Arop (627)

3.Aasta ema - Naised köögis (575)

4.Peapeal - Respekt (512)

5.Parem veelgi - Tanel Padar (488)

6.Erootikapood - 5miinust (453)

7.Jälle 18 - Merlyn Uusküla (423)

8.NaNaNaNaNa - Shanon (284)

9.Plastic Century - The Boondocks (277)

10.Spirit Animal - Kerli (256)

11.Jennifer Lawrence - Noep (241)

12.Feel Me Now - Ariadne (210)

13.Olendid - Miljardid (195)

14.Kallimale - Trad.Attack! (172)

15.Suveõhtud - Renate (167)

16.Something Good - Getter (163)

17.Gasell - Reket (138)

18.Verona - Koit Toome ja Laura (137)

19.Hea päev - Azma (134)

20.Wasted Youth - Grete Paia (118)

21.Siin me kokku saime - Ott Lepland (105)

22.Sügis sanatooriumis - Kosmikud (95)

23.Tagavaraplaan - Põhja-Tallinn (94)

24.Allpool jõge - Revals (92)

25.Tunnistan vea - Tõnn Tobreluts (89)

26.Suur loterii - Ivo Linna (84)

27.Seitse pühapäeva - Karl-Erik Taukar (84)

28.Ei - Karl-Erik Taukar (83)

29.Vilkuvad kollased - Miljardid (82)

30.13 sammu - Terminaator (77)

31.Silmades - Jüri Pootsmann (75)

32.Don't Leave Me - Cityflash feat. Laura-Ly (74)

33.Ships - Horror Dance Squad (65)

34.Lase mul olla mina - Arop (58)

35.Stranger - Iiris (57)

36.Jumal elab pealinnas - Revals (56)

37.Kontserdilt koju - DND (55)

38.I Believe - Vaido Neigaus (52)

39.Täna - Arop (51)

40.Pärnumaranda - Tigran feat. Kapatu (50)

Välismaised lood:

1.Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (599)

2.Perfect - Ed Sheeran (586)

3.Rockstar - Post Malone ft. 21 Savage (229)

4.Shape of you - Ed Sheeran (218)

5.The Spectre - Alan Walker (187)

6.New Rules - Dua Lipa (155)

7.Thunder - Imagine Dragons (144)

8.Freedom - George Michael (131)

9.Dusk Till Dawn ft. Sia - ZAYN (124)

10.Havana ft. Young Thug - Camila Cabello (103)

11.Faded - Alan Walker (91)

12.Sign of the Times - Harry Styles (90)

13.HUMBLE. - Kendrick Lamar (90)

14.What About Us - P!nk (88)

15.Run - Foo Fighters (74)

16.Human - Rag'n'Bone Man (73)

17.Feel It Still - Portugal. The Man (72)

18.Too Good At Goodbyes - Sam Smith (68)

19.Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay (66)

20.Alone - Alan Walker (60)

21.Summer Air - ItaloBrothers (54)

22.The Sky Is A Neighborhood - Foo Fighters (52)

23.Look What You Made Me Do - Taylor Swift (50)

24.Everything Now - Arcade Fire (46)

25.Unforgettable ft. Swae Lee - French Montana (45)

26.Walk On Water ft. Beyoncé - Eminem (43)

27.More Than You Know - Axwell Λ Ingrosso (42)

28.Feels ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean - Calvin Harris (41)

29.Cold Blood ft. Jeffrey James - Tungevaag & Raaban (40)

30.Amar Pelos Dois - Salvador Sobral (38)

31.Mans Not Hot - Big Shaq (35)

32.Malibu - Miley Cyrus (34)

33.One More Light - Linkin Park (32)

34.Spent The Day In Bed - Morrissey (32)

35.OK (feat. James Blunt) - Robin Schulz (30)

36.On Hold - The XX (28)

37.Anywhere - Rita Ora (27)

38.Échame La Culpa - Luis Fonsi, Demi Lovato (26)

39.Passionfruit - Drake (25)