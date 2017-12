Lääne-Virumaal Sõmeru vallas leidis laupäeval aset liiklusõnnetus, mille käigus põrkasid kokku rong ja sõiduauto.

ERR vahendab, et politsei teatel keegi Näpi lähistel juhtunud õnnetuse käigus viga ei saanud. Ida prefektuuri pressiesindaja selgitas ERR-ile, et õnnetus leidis aset Vaeküla raudteeülesõidu juures. Hetkel on patrullpolitseinikud sündmuskohal juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitamas.