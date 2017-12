Paavo Järvi, kes tähistab täna 55. sünnipäeva tundis alles aasta tagasi, et on dirigeerimises teatud osavuse saavutanud. "See tunne tuli kuskil aasta aega tagasi ja ma ei ole päris kindel, et see on õige tunne, sest mõnikord läheb ära see tunne. Ja siis tuleb tagasi mõnikord," rääkis Järvi Klassikaraadio saates "Delta valik. Paavo Järvi 55".

Järvi sõnul arvavad noored dirigendid sageli, et oskavad juhendada. "Sa ei tea veel, et sa ei oska. Väga raske on ühele noorele dirigendile ära seletada, et see on ainult teekonna algus. Alguses oleme väga enesekindlad ja entusiasmi täis, aga dirigeerimisamet on kogemustel põhinev amet," selgitas dirigent.

Ta lisas, et kogemused toovad kõigi eluvaldkondade puhul kasu. "Dirigeerimise juures eriti on tähtis repertuaari tundmine. Kui sa oled mõnd sümfooniat juhatanud viis korda, kümme korda või 15 korda, siis tekib hoopis mingi teine side selle looga. Sa ei saa suurt repertuaari mängida nii palju, et sa saaksid kõiki lugusid 10-15 korda teha," märkis Järvi.