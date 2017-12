Väljasurnud loomi pole kohe kindlasti võimalik taastada. Mõnel juhul on mõeldav saavutada väline sarnasus ja isegi mitmeid liigiomaseid füsioloogilisi iseärasusi. Teist põlve loomaaednikel, vendadel Heckidel (Lutz Berliinis ja Heinz Münchenis) õnnestus tegelikult omal ajal paljusid vanapäraseid veisetõugusid ristates ja suunatud valikuga mõjutades üsna kaugele jõuda ning ilmselt oleks see projekt veelgi edukamaks osutunud, kui poleks olnud teist maailmasõda. Neil läks korda taastada koduveise metsiku esivanema, ürgveise tarva, välimus ja isegi sellele liigile omane suguline ja vanuseline dimorfism. Tähendab isas- ja emasloomade erinev värvus ja välimus ning vasikate areng täisealiseks saades ühes või teises suunas. Tänapäevaste molekulaargeneetiliste vahenditega saaks tõenäoliselt veelgi kaugemale jõuda, kui õnnestuks muuseumides olevatest ürgveise jäänustest kätte saada selle liigi võimalikult tervena säilinud DNA. Veel siiani kasutatakse neid Hecki veiseks nimetatavaid loomi mitmel pool, näiteks Ungaris Hortopagi rahvuspargis, üsna edukalt poollooduslike nn pärandmaastike hooldamiseks. Tegu on aga ikkagi fenotüübilt, siis väliselt tarva sarnase koduveisega, kelle genotüüp on üsna lähedane oma kunagi ulukina elanud metsikule esivanemale.

Kas teoreetiliselt oleks võimalik dinosaurusi taaselustada?

Dinosaurusi taaselustada ei ole isegi teoreetiliselt võimalik, aga mõne hilisemal ajal välja surnud liigi puhul oleks see ilmselt mõeldav, ent niisugune ettevõtmine oleks röögatult kulukas ja üsna mõttetu. Sellisel juhul poleks enam tegu tagasiaretusega vaid kloonimisega.

Mis on tagasiaretusprogrammide eeltingimuseks?

Tagasiaretuse muudab võimalikuks küllaldane hulk hästi ürgseid koduloomatõugusid, kellesse on talletunud võimalikult palju oma kunagise esivanema genofondist. Tänapäevaks on suurem enamus niisugustest tõugudestki hääbuda lastud ja isegi teoreetiline võimalus seda teha muutub järjest ebatõenäolisemaks. Tarva tagasiaretuse kõrval on üks tuntumaid katseid tagasi aretada kunagist metsavööndi ulukhobust tarpanit, mille tulemuseks on meilegi tuttavad nn konikud.

Kuivõrd on taasaretus kooskõlas bioeetikaga? Kuidas suhtute kriitikasse, et looduslikku valikusse ja liikide olelusvõitlusse sekkudes seab inimene end jumala rolli?

Taasaretus ja edule loota võiv kloonimine on mõeldav üksnes suhteliselt hiljuti ja inimese poolt hävitatud liikide puhul ning sel puhul oleks tegu katsega enda poolt tekitatud kahju hüvitada, mitte loodusliku valiku protsessi sekkuda. See oleks ju igati eetiline.Samas pole inimkond kahjuks piirdunud muude liikide otsese hävitamisega vaid on hõlvanud ja ruineerinud ka nende looduslikud elupaigad ning kogu nende eksisteerimiseks hädavajalikud looduskooslused. Tänaseks on inimene kõige arvukam ja kõige laiema levikuga selgroogne loom kogu maailmas ja sigib jätkuvalt uskumatu kiirusega ning on kardetavasti jõudnud biosfääri taluvuse piirile üsna lähedale. Mis olelusvõitlusse sekkumisest saab siin juttu olla? Inimene pole midagi loodusvälist vaid üks selle olelusvõitluse pahaloomuline osaline.

