Relvastatud mees on Ukrainas Harkivis üle võtnud postkontori ning hoiab seal pantvangis üheksat inimest.

Ukraina Interfax kirjutab, et Harkivi linnas Kyivska metroopeatuse lähedal on relvastatud mees üle võtnud postkontori. Lisaks mehele on postkontoris pantvangidena 11 inimest, kelle hulgas on üheksa täiskasvanut ja kaks last.

Ukraina politsei Harkivi regiooni juht Oleh Bekh ütles Ukraina Interfaxile, et neil ei ole veel õnnestunud välja selgitada mehe nõudmisi, kuna too pole neid teinud. Bekh seletas, et nad püüavad mehega kontakti saada.

Liiklus sündmuskohal on suletud.