Edgar Savisaar rääkis "Aktuaalsele Kaamerale" antud intervjuus, et kuigi ajalehtedes on teda nimetatud aasta kaotajaks, on ta tegelikult hoopis aasta võitja. "Ma olen ju elus. Elada läbi kõik see, mis mina olen läbi elanud... Uskuge mind, see ei ole lihtne," seletas Savisaar.

Küsimuse peale, kas Savisaarele ikkagi pakuti kohta Keskerakonna valimisnimekirjas või mitte, lausus poliitik, et erakond ei pakkunud talle ei esimest ega teist kohta.

"Teate, mina uskusin küll, et kõigi nende probleemide puhul, mis mind tabasid, et minu erakond ja poliitikud üldse, tulevad mulle appi. Mina olen aidanud palju kordi ja lootsin, et mõnel on see veel meeles. Aga ei tulnud," väljendas Savisaar oma nördimust.