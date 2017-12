Viimaste kuude jooksul on Vene tankerid vähemalt kolmel korral Põhja-Koreale kütust tarninud. Sel viisil on Venemaa ulatanud rahvusvaheliste sanktsioonide all kannatavale Põhja-Koreale omamoodi päästerõnga.

Reuters kirjutab, et info Vene kütusetarnetest Põhja Koreale pärineb Lääne-Euroopa julgeolekuallikatelt. Ühe anonüümse allika sõnul eirab Venemaa Põhja-Korea abistamisega ÜRO seatud sanktsioone ning Venemaa rikub seega seadust. Ometi ühines ka Venemaa ÜRO Julgeolekunõukogu otsusega piirata kütusetarneid Põhja-Koreasse 90 protsendi ulatuses.

Põhja-Korea toetub imporditud kütusele, et enda nigelt majandust vähegi toimimas hoida. Ühtlasi vajab kommunistlik riik kütust kontinentidevahelise ballistilise raketi ning tuumaprogrammi jaoks. USA sõnul on Põhja-Korea tuumaprogramm ohuks kogu Aasiale.