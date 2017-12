Kaks alaealist leidsid Haapsalus võõra pangakaardi ja jõudsid sellega teha 145 euro eest erinevaid oste.

Lääne Elu kirjutab, et Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter ütles, et kuna tegemist on kahe alla 14aastase lapsega, siis hetkel politsei täpsustavaid kommentaare anda ei saa ja juhtunu üksikasju veel ei avaldata.

„Avaldus on esitatud ja sündmus registreeriti sel nädalal. Politsei pole rääkinud veel ei lastega ega nende vanematega, saame sellega tegeleda kohe järgmise aasta alguses ja siis saab juhtunust ka rohkem rääkida,“ ütles Tohter.

Tegemist oli viipekaardiga, mis tähendab, et poodides saab sellega tasuda ilma PIN-koodi sisestamata. „Tore on küll viibata, aga viipekaardi puhul tuleb arvestada, et seda tuleb väga kiivalt enda juures hoida, et see kolmandateke isikutele kättesaadav poleks,“ rääkis Tohter.