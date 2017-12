Seltskondlikult aktiivne naistelemmik ülistas oma sünnipäevapeol eestlannasid ja teatas veendumusega, et kolm kõige ilusamat asja naise juures on seks, armastus ja headus. Igavese nooruse säilitamiseks soovitabki elukogenud mees õrnema soo esindajatel nautida ohtralt head valget veini ja seksi.

“Suhtun naistesse suure lugupidamisega, kõik on ilusad, fotograafid ja juristid ja oi jumal kui head on arstid!” naljatles kunstnik nooruslikult. Kui naistemehed kurdavad vahel, kuidas naised nende elud ära rikkunud on, siis Leol seda muret ei ole. “Mul on vastupidi,” tunnistas mees ja näitas oma uhket hõbedast kaevõru kalliskividega, mille talle üks austajannadest kinkinud oli.

Leonhard Lapin sai uhke lillekimbu ja õnnitlused ka president Kersti Kaljulaidilt, mille tõi kohale presidendi kantselei käsundusohvitser.

Juubilari oli õnnitlemas teinegi kunsti korüfee, Raul Meel - eesti graafik, maalikunstnik, kujur, installatsioonikunstnik, tuleetendusekunstnik, luuletaja-konkretist ja mesinik.