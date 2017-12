Aasta viimase päeva võtab Tartu ülikool vastu leinavärvides. On rektor Volli Kalmu ärasaatmine. Ülikooli peahoonesse koguneb aina rahvast juurde. Hüvastijätuaeg. „Vahel lihtsalt võetakse ära, järsku ja hoolimatult, küsimata midagi ja hoolimata millestki,“ lausub Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. „Seekord võeti Volli Kalm.“

Rektor Kalmu lahkumine vastu jõule oli löök tervele ülikooliperele. Kuid mitte üksnes neile. „Rektor Volli Kalmu ootamatu surm jõulueelsel ajal vapustas kogu ülikooliperet, Eesti avalikkust ja partnerülikoolide kaudu paljusid Euroopa riike,“ kirjutab professor Margit Sutrop oma järelehüüdesülikooli kodulehele seatud mälestusraamatus.

„Elu hapruse ja inimese ajalikkuse tajumine paneb mõtlema selle üle, kui piiratud on see aeg, mis on meile antud oma sihtide poole liikumiseks ja eluplaanide teostamiseks. 2016. aasta suvel, kui käisime koos Sinuga Konstanzi ülikooli 50. juubelil, rääkisime sellest, et me keegi ei tea, kui palju aega meile on antud. Sa ütlesid siis, et oled juba elanud kauem kui Su isa ja loodad, et Sulle on rohkem antud. Kahjuks said tõeks Betti Alveri sõnad: “Kõike võib tahta, karta ja loota. Seda, mis tuleb – mitte keegi ei oota.”