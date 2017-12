„Natuke piinlik öelda, aga ma tean juba täna, et vähemalt pool stipendiumist kulub üürile,“ naerab Eesti kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni eriala magistrant Eva Mustonen, üks kahest verivärskest Eduard Viiralti stipendiaadist.

„Siis on mitu kuud rahu majas ning ma saan täielikult pühenduda kunsti tegemisele. Nii et mis seal salata, suurem osa rahast läheb elamise peale. Samas saab nüüd rahuliku südamega käia stuudios tööd tegemas ega pea kogu aeg olmemuredega pead vaevama,“ tunnistab Eva. Kuidas ta kunstnikuna oma tulevikku näeb, on see rohkem seotud Eestiga või pigem proovib ta oma annet realiseerida piiri taga? „Kunstniku amet on juba selline, mille puhul on täitsa loomulik, kui sa vahepeal kuskil ära käid. Aga kindlasti mitte pikemaks perioodiks. Maailm on ju nii avatud, lennukid lendavad, rongid ja laevad sõidavad. See oleks väga loomulik, kui ma mingi aeg Eestis töötaks ja vahepeal siit ära käiks,“ ütleb Eva Mustonen.

VIIRALTI STIPENDIAAT: Eva Mustonen õpib Eesti kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni erialal. (Teet Malsroos)

Teine Viiralti stipendiaat, Arnhemi Artezi kunstiakadeemia magistrant Mirjam Reili märgib samuti, et raha kulub õpingutele ja elamiseks. „Kuna ma just alustasin oma magistriõpinguid Arnhemis, siis see summa kulub mul kindlasti ainult õppimisele. Kuna õpingud kestavad veel poolteist aastat, siis on selge, et millekski muuks raha üle ei jää.“