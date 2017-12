Viimastel aastatel on keskkonnaaktivistid ja ka tavakodanikud juhtinud tähelepanu sellele, et Eestis raiutakse liiga palju metsa. Kas meil on põhjust muretsemiseks?

Oma arvamuse avaldavad zooloog Aleksei Turovski ja Tartu Ülikooli teadur Asko Lõhmus.