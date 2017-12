Kuigi alates 1. jaanuarist kehtib Eestis bensiinile kõrgem aktsiisimäär ja hinnatõus on vältimatu, siis päris jaanuari esimestel päevadel ei tohiks hinnad kütusemüüjate sõnul veel kerkida ning aastavahetusel on loota isegi ajutist hinnalangust.

Alexela Grupi juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et kui rääkida kütuseturust suuremas pildis ja tuginedes mujal maailmas toimuvatele muutustele, on praegu teadaoleva info alusel tõenäoline, et aastavahetusel hinnad langevad ja saavutavad oma madalpunkti 2. jaanuari hommikul, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Kütusemüüjate hinnangul tähendab 1. jaanuarist rakenduv 10 protsenti kõrgem bensiini aktsiisimäär praeguse kütusehinna baasil arvutatuna tarbijatele ligi kuue sendi suurust hinnatõusu.

Circle K turundusjuht Diana Veigel sõnas, et kuna tanklates on mõningane kütusevaru, jõuab aktsiisitõus jaehinda tõenäoliselt jaanuarikuu esimesel-teisel nädalal ning ta prognoosis bensiini tulevaseks jaemüügihinnaks 1,3 eurot ja üle selle.

Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste kinnitas samuti, et hinnatõusu pole paraku võimalik kuidagi vältida, kuid see ei juhtu ilmselt päris jaanuari esimestel päevadel, kuna jaamade mahutites on ka mõningased varud.