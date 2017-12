"Te ei kujuta reaalselt ette ka, kui hea meel on mul siin olla!" kuulutab Karl-Erik Taukar Saku suurhalli laval. Usun sind, Karl-Erik, usun. Ometi oled just sina koos oma bändiga ju see, kes peale Ewert and the Two Dragonsit teise Eesti artistina Saku suurhalli lava ja publiku täiesti oma valdusesse saanud on.

Olen kuulnud üksjagu pilkeid selle kohta, et Taukari fännid vaevalt põhikooliealisedki on. Ka sõprade poolt loeti sõnad peale: "Anna siis teada palju alla 13aastaseid tüdrukuid esireas oli!" See justkui tähendaks, et tegu pole tõsiseltvõetava artistiga. Eriti siis, kui skandaal tekkis ka sellest, et Taukar oma noorigi fänne ei väärtusta ja neile autogrammide jagamisest kõrvale hiilinud on. Selle kontserdi valguses tundub, et see pole aga üldse tõsi.

Kui ma oleks artist, oleks mul väga hea meel, kui minu fännid oleksid noored lapsed. Nad on siirad! Näha Saku suurhalli tribüünidel noori muusikafänne kooris Taukarit soojendanud Daniel Levi viisi järgi "That's all I need!" laulmas teeb seest soojaks küll. Need kes kooris ei laula, õõtsuvad tublide emmede-isside kukil. Selliseid lapsi on näha vähemalt 34. Ka see, et Saku suurhallis Hesburger on, käib asja ette, sest just sinna suunduvad kõik burgerimaiad lapsed pärast seda kui Daniel Levi nad Taukari jaoks soojaks kütnud on. Issid saavad nii kaua õlut libistada, sest ka see on vaatamata alaealise publiku suurele osakaalule ikkagi müügis.