“Üks pikk püha on seljataga, üks ootab veel ees. Kahjuks on veel inimesi, kes ei tea, et autojuhtimine ja alkohol ei käi kokku ning on ka neid, kes lihtsalt ei hooli. Inimesed peavad sekkuma, kui nad näevad, et purjus lähedane ronib rooli. Kui omal jõul pole võimalik teda takistada, siis helistage 112 ja politseinikud tulevad teevad seda ise. Me kõigi asi on hoida roolijoodikud autodest eemal,” rääkis Tambre.