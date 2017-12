Parim tantsumuusika raadio Power palus kuulajatel anda teada kolmest kõige enam meeldinud loost. Esimese koha sai Briti poplaulja Dua Lipa looga „New Rules“. Teisele kohale jäi aga Eesti räpiviisik 5Miinust julge looga „Erootika pood“. Saatejuhid Brigitte Susanne Hunt , Andres Puusepp ja Andres Aljaste võtsid 5Miinusega ühendust ning 5Miinuse esindajaga. Estoni Kohver sõnas, et tema teeks "Venelase" tissidest triibud, kui peaks valima mõne kuulsuse , kelle tissidelt triipu teha. Ühtlasi oli 5Miinuse hääles kõlada pettumust, et esikohta kinni ei pandud.

TOP 40

40. AVICII feat. SANDRO CAVAZZA – Without You

39. Drake – Passionfruit

38. Zayn [+] Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever

37. J Balvin, Willy William – Mi Gente

36. David Guetta feat. Justin Bieber – 2U

35. NF – Let You Down

34. Liis Lemsalu – Püüab meid

33. Alan Walker Feat. Gavin James – Tired

32. Ariadne – Feel Me Now

31. The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

30. Robin Schulz & James Blunt – OK

29. Alok + Bashkar – Fuego

28. Tiesto&Sevenn – Boom

27. Luis Fonsi&Demi Lovato – Echame La Culpa

26. Selena Gomez X Marshmello – Wolves

25. Camelphat – Cola

24. Martin Garrix feat. Dua Lipa – Scared To Be Lonely

23. Marshmello ft. Khalid – Silence

22. Afrojack&David Guetta feat. Ester Dean – Another Life

21. French Montana feat. Swae Lee – Unforgettable

20. Noep – Jennifer Lawrence (Aljaste Bootleg Radio Edit)

19. Cityflash&Laura-Ly – Don’t Leave Me

18. Disciples – On My Mind

17. Logic – 1-800-273-8255

16. Tungevaag&Raaban – Cold Blood

15. CNCO&Little Mix – Reggaeton Lento (Remix)

14. Imagine Dragons – Thunder

13. Alma – Phases

12. Camila Cabello Feat. Young Thug – Havana

11. Italobrothers – Summer Air

10. Ed Sheeran – Shape of You

9. Alan Walker – Alone

8. Axwell&Ingrosso – More Than You Know

7. Ed Sheeran – Perfect (Mike Perry Remix)

6. Post Malone Feat. 21 Savage – Rockstar

5. Alan Walker – The Spectre

4. Zayn Feat. Sia – Dusk Till Dawn

3. Luis Fonsi&Daddy Yankee Feat. Justin Bieber – Despacito (remix)

2. 5Miinust – Erootika Pood

1. Dua Lipa – New Rules