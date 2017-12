Kuigi majandusnäitajad on paranenud, on tänavu kukkunud sponsorite panus Eesti linnade ilutulestikele, mistõttu 113 710eurone tulevärk uut rekordit ei püstita. Rahaga ei ole aga kitsid omavalitsused, kelle panused on jõudnud uutesse kõrgustesse, ületades 85 000 euro piiri.

Kõik Eesti nime poolest linnad kulutavad ilutulestikele kokku 113 710 eurot, mis jääb umbes 1800 euroga alla möödunud aastale, kui linnad kulutasid ilutulestikule rekordilised 115 493 eurot. Puuduse põhjust rahapotis tuleb otsida sponsoritest, kelle tänavune panus – 28 645 eurot – on võrreldav 2010. aastaga, kui kogu maailm kosus veel masust, täpest ja pupust.