Uue aasta esimesel päeval jõuab eetrisse Vahur Kersna autorisaade telelegend Urmas Otist „Urmas Ott. One man show“, milles Kersna keskendub saatuse ja ka armastuse teemale. 30 aastat saadet ette valmistanud Kersna lubas, et üle Eesti poetatakse telerite ees nii mõnigi pisar.

Kersna rääkis „Vikerhommikus“, et Merivälja muuli juures aset leidnud Oti pussitamine 1999. aastal ei ole väga oluline asi, millest avalikkuses rääkida ja arutada, ning tema jaoks on olulisem telelegendi lahkumine Eesti Televisioonist, mis on ka „üks tema [Urmas Oti – toim] languse põhjuseid“, vahendas Menu.

Kersna ütles ka, et sai tunde kestnud intervjuudest teada mitmeid Oti saladusi, kuid paljud neist jäävad päevavalgele toomata, sest „inimesed ei pea teadma intiimseid asju, vähemalt mina ei võta oma südametunnistuse peale seda, et neid avalikkusega jagada“ ja lisas, et tema ei räägi „seda mitte kunagi mitte kellelegi“.

Saadet ette valmistades tegi Kersna 33 väga erinevat intervjuud ning seetõttu on Kersna kindel, et saadet "Urmas Ott. One man show" vaadates saavad inimesed teada palju uut, ning kuna kõik intervjuud täies mahus saatesse ei jõua, on ta mõelnud, et kogu materjal väärib käsitlemist raamatuna.