„Kümnest siin poe juures peatuvast autost on kaheksa Eesti, üks Soome ja üks Läti numbrimärgiga. Bussidesse tõstetakse alkohol vajadusel peale kahveltõstukiga,“ ütleb Valka ühe viinapoe kõrval vorsti ja konserve müüv Eesti talumees.

Valka viinapoodide juures toimuvat eestlaste viinarallit on võrreldud laulupeoga. Ja tõesti, rahvavoog Läti-Eesti piiril asuvasse alkoholipoodi ei katke hetkekski. Vahe laulupeoga on vaid selles, et alkoholipoodi tullakse ka imikute ja väikelastega. Tulevad ka riigikogu liikmed ja raugad, liikumisel abiks kargud.