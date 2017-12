Kui uudis Sky Plusi hommikusaate juhi Alari Kivisaare ametist lahkumisest avalikkuse ette jõudis, lahvatasid suhtlusportaalis Facebook kaht liiki meeleolud: ühed leinalised, teised rõõmurikkad. Kivisaar ise pole soostunud ühtegi kommentaari jagama, küll aga on Sky Plusi esindaja Toomas Puna Publikule napilt poetanud ebamäärased laused: „Ma saan öelda nii palju, et midagi on nüüd aasta lõpu seisuga tõesti lõppemas. Samamoodi, 1. jaanuaril saab üks uus asi alguse. Ma paraku rohkem täpsustada ei saa.“

Seda, mis sundis tuntud raadiohääle, kes püsis Sky Plusis pea 20 aastat, kodujaamast lahkuma, ei taha keegi täpselt öelda. Küll aga sahistatakse kuluaarides, et Sky Plusi hommikuprogrammi viimatised reitingud on madalaimast madalamad ning see võiski viia Kivisaare ja Sky Plusi lahkulöömiseni. Eilses Sky Plusi hommikusaates esines Kivisaar telefonitsi väidetega, mis lisavad asjaloole üsnagi hämaraid toone: „No ma saan aru, et see on võib-olla natuke ülbe, aga mul ei olnud enam eriti tuju tulla sinna viimaseks pooleks päevaks. Hoidke lippu kõrgel ja kohtume võib-olla mõnes teises situatsioonis, mis on ägedam.“