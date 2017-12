Vana-aasta õhtul toob Tallinna TV ekraanile augustis Tallinna lauluväljakul toimunud retrofestivali „We love the 90's“ erisaated. Kokku kuuleb ja näeb vana-aasta õhtu jooksul tervelt 180 minutit 1990. aastate parimaid hitte.

Oma tuntuimaid lugusid esitavad Black Velvet, Sylver, Benassi Bros ft. Dhany, Groove Goverage, Cascada, Code One, Alphaville jpt. 90ndate meeleolu aitavad luua legendaarne diskor Allan Roosileht ja festivali korraldaja Sten-Erik Jantson.

„Üheksakümnendad on sellesmõttes tore nostalgiline aeg, ma olen mõelnud, et kunagi võiks isegi raamatu kirjutada, sest see oli minu teismelise aeg, mis möödus põhimõtteliselt kontserdilavalt ööklubisse ja sealt kusagile tuurile. Olen väga palju seda aega näinud ja kogenud,“ meenutab Koit Toome.