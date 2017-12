Kunst ei hävi ja ausammas sinust võib seista veel tükk aega pärast seda, kui keegi sind mäletab. Täpselt nii juhtus Iglesiase-Anetile püstitatud sambaga, mis siiani Kolga-Jaanis kõrgub.

Äsja kaksikute isaks saanud latiinohurmur Enrique Iglesias külastas kümme aastat tagasi Maarjamaad ja andis siin kontserdi. Pärast kontserti kohtas laulja kaht kaunist tütarlast, Anetti ja Elinat, kellega koos ka hotelliotas öö veedeti.

2008. a. oktoobris püstitasid Kolga-Jaani vallavalitsus ja ETV „Erisaade" Iglesiase-Anetile ausamba, sest Anett lausus Õhtulehele surematud sõnad „Ma ei ole tühine inimene. Tühised inimesed on võib-olla Kolga-Jaanis, kuigi ma usun, et igas inimeses on midagi head".

Aprillis 2009 aga teisaldas Kolga-Jaani vallavalitsus Iglesiase-Aneti ausamba vallamaja eest kohaliku katlamaja ette.

Õhtulehe fotograaf, kes hiljaaegu Kolga-Jaanit külastas, avastas oma üllatuseks, et ausammas on endiselt asulas alles, aga mitte enam ka katlamaja ees. Ümbruskond on küll räämas ja kuju ise näitab ka kergeid kulumise märke, aga on siiski täiesti äratuntav.