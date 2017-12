Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles, et ametnike suhtes alustati lisaks ka distsiplinaarmenetlus ja mõlema politseiniku teenistussuhe peatati. „Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne ja lubamatu. Politsei teeb päevast päeva tööd, et meil kõigil oleks ohutum ja turvalisem liigelda. Politseiniku kohus on olla eeskujuks nii tööülesandeid täites kui ka töövälisel ajal,“ sõnas prefekt.