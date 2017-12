Miks valiti vastuvõtu toimumiskohaks just Tartu ning miks just Eesti Rahva Muuseum? „Eesti 100 ja kogu juubelinädal on kantud mõttest, et see jõuaks hästi paljude eestimaalasteni ja paljudesse Eestimaa kohtadesse,“ kirjeldab Linnamäe, et juubelinädala jooksul toimub sündmusi üle Eesti. „Kultuuri- ja hariduspreemiad annab peaminister üle Haapsalus, Pärnus on Päästekomitee mälestussamba avamine ja deklaratsiooni ettelugemine, Narvas annab riigipea üle teenetemärgid, jumalateenistus toimub Paides, paraad Tallinnas,“ loetleb ta. „Ja kui me jõuame nüüd Tartu juurde, siis ma arvan, et Eesti Rahva Muuseumi uus hoone ja kogu Eesti Rahva Muuseumi olemus – see on ju koht, kuhu on talletatud, kokku pakitud ja välja mängitud kogu eestlaseks saamise lugu, Eesti riigi saamise ja olemise lugu.“ Linnamäe arvates on seetõttu tegemist sümboolse paigaga, mis loob sündmuse jaoks õige atmosfääri.

Hoolimata sellest, et 24. veebruarini on veel aega pea kaks kuud, tekitavad lähenevad juubelisündmused elevust: presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe vihjab, et selleks puhuks korraldataval presidendi vastuvõtul tehakse nii mõndagi varasemast teisiti, kuid harjumuspäraseks saanud tegevused sealjuures ei kao. „Kõik need traditsioonilised osad, millega inimesed on harjunud: ehk riigipea kõne, kultuuriprogramm, kätlemine, pidu – kõik need saavad olema ka ERMis,“ ütleb ta.

Kui palju külalisi kutsutakse, pole Linnamäe sõnul veel selge, kuid ta sõnab, et suurusjärguna võib see arv jääda 1500 inimese ümber, mis on juubelile kohaselt rohkem, kui varasematel aastatel. „Kindlasti loob ERMi hoone meile teistsugused võimalused: mingit pidi on seal ruumi rohkem, mingit pidi natukene vähem. See on hoopis teistsugune: ta ei ole traditsiooniline kontserdisaal,“ kirjeldab ta.

Mille alusel külalisi kutsutakse? "Loomulikult on meil kutsutud, nagu ikka, põhiseaduslike institutsioonide esindajad, valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, diplomaatiline korpus, kes siin Eestis on ja nii edasi,“ sõnab Linnamäe, „aga teise poole moodustavad eeskätt inimesed, kes on ühel või teisel moel silma paistnud ja olnud väga tublid.“

Eesti Rahva Muuseumi direktori Tõnis Lukase sõnul on otsus korraldada vastuvõtt Eesti Rahva Muuesumis väga suur au. Ettepaneku peo korraldamiseks seal tegi ta ise juba siis, kui Kersti Kaljulaid alles presidendiks sai. “Eks ma tegin seda kohe tema ametisse vannutamise päeval, päris lõbusalt ja suurejooneliselt, sel hetkel natukene naljaga, aga mõte oli tõsine,“ meenutab Lukas, „ja väga hea, et seeme langes viljakasse pinnasesse.“

Et aastapäeva korraldamine muuseumis tavapärasest suuremat närvikulu tähendaks, Lukas ei arva. „Kui põhjus on rõõmus ja meeleolu on hea, siis ju närvid ei kulu, aga meil on suurt ja energiamahukat korraldust olnud ju kogu aeg,“ ütleb ta ja lisab, et suurimad ülesanded on siiski presidendi kantselei ja lavastusmeeskonna õlul. „Meie kanname seal [korralduse juures] selgelt oma osa – katsume ka Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga (RKAS) kaubale saada, et püsivad maja projektiga seotud vajadused ära rahuldada ja lahendada.“ Lukas kirjeldab, et mõtleb selle all ettevalmistusi, mis puudutavad nii elektri- ja valgustuslahendusi kui ka maja üldist ja väliala ning neis küsimustes on tema sõnul saadud RKASilt ka kinnitus, et muuseumi vajadusi on mõistetud.

TÄNAVU TEISITI: Kui varem keerlesid presidendi vastuvõtule kutsutud mööda Estonia parketti, täidavad Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtule kutsutud Eesti Rahva Muuseumi ruumid. (Aldo Luud)

Näitused osalevad tseremoonias

Saadakse kõikide toimetustega ka aegsasti valmis? „Jaa, loomulikult,“ vastab Lukas kindlal häälel. „Ja kui külastajad sellel nädalal, millele 24. veebruar langeb, mõni päev enne ka ettevalmistusi näevad ja need majas natukene liikumist piiravad, siis rahvas pigem tervitab seda suure õhinaga, kui hakkab nukrutsema,“ usub muuseumi direktor. Ta lisab, et päev enne vastuvõttu, 23. veebruaril, on muuseum külastajatele siiski suletud.

Peo ajaks on näitused aga taas avatud. „Siin on kindlasti saladusi, mida saab välja rääkida ehk lavastustoimkond, aga ma võin öelda, et meie näitused on külastajatele avatud ja on osalised ka vastuvõtutseremoonias,“ vastab Lukas rõõmsal häälel. Ta lisab, et tunneb heameelt, et maja pole selleks õhtuks jaotatud surnud ja avatud aladeks. „Eriti hea meel on mul sellest, et presidendi vastuvõtuga seoses saab erilist tähelepanu ka Eesti Rahva Muuseumi uus võimas rahvarõivanäitus,“ ütleb ta.