Lõuna-Korea on teatanud, et konfiskeeris Hongkongis registreeritud laeva. Kahtlustatakse, et aluse abil tarniti põhjaossa naftat ning rikuti seega ÜRO julgeolekunõukogu sätestatud sanktsioone.

Ametnikud ütlesid, et Lighthouse Winmore oli 11. oktoobril Põhja-Korea laevale Sam Jong 2 salaja tankinud üle 600 tonni naftat, vahendab BBC. Väidetavalt tangiti hiljem kütust veel kolmele teisele Põhja-Koreale kuuluvale alusele.

New York Timesi andmeil on kütuse laadimine Põhja-Korea laevadele jäädvustatud satelliitpiltidel.