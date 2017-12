Terviseamet avalike suhete juht Iiris Saluri, tunnistas eile hommikul Vikerraadio hommikuprogrammis saatejuht Anu Välbale, et tema enam uusaastaööl õnne ei vala. Selgunud olevat õõvastav tõsiasi: plii ehk seatina, mida poodides õnnerauaks valatuna lahkesti pakutakse, on üks tervisele ohtlikumaid metalle üldse.

„Poest ostetud õnneraud, see ei pruugi tuua õnne, vaid kahjustada tervist, ja ma pigem loobun sellest,“ lausub ametnik, lisades, et õnnevalamiseks vajalikku tina tal kodus pole.Iiris Saluri selgitab, et meil on tavaks aastavahetusel valada just tina, aga poodides müügil olevad sisaldavad 96% ulatuses pliid, mis on ametniku sõnul arengutoksiline, kahjustades loodet, viljakust ja võib mõjuda kahjulikult rinnaga toidetavatele lastele.

„Kui teil on selliseid lapsi ja noori inimesi, kes võibolla alles unistavad sellest, et nad võiksid saada ühel päeval emaks või isaks, siis juhul kui te tahate seda õnne pliiga õnne valada, siis tuleks järgida väga rangeid ohutus nõudeid,“ räägib Saluri. „Kindlasti ei tohiks seda õnnerauda puudutada paljaste kätega, sest toksilisus kandub kätelt edasi suhu ja silmadele ning sealt edasi väga kergesti organismi. Võibolla õues võiksite seda sulatada, sest kuna plii aurud on mürgised, oleks vaja väga head ventilatsiooni. Või siis kamina või tõmbekapi juures, kui kellelgi need kodus on. Pärast, kui te selle kujukese olete ära valanud, peate mõtlema sellele, et te seda kätega ei puutuks.“