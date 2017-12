Paljud on veendunud, et said juba esmakohtumisel aru, et on leidnud elu armastuse.

Kinnitas ju prints Harrygi: tema teadis juba esimesel kokkusaamisel, et Meghan Markle on see ainus ja õige.

Paraku kipub inimese mälu trikke tegema ja selline armumine võib olla meelepete, vahendab New Scientist.

Zürichi ülikooli psühholoogide katsed kinnitavad, et esimest kohtumist mäletavad ülivõrdes need paarid, kellel on kõik korras. Kui suhe kipub karidele triivima, pole mälestused sugugi nii roosilised.