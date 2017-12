1. Suur unistaja Janar Soo: arvasin, et hakkan korvpalli mängima kõige kõrgemal tasemel

2017. aasta hakkab lõppema ning on kokkuvõtete tegemise aeg. Tänavu käis Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" palju põnevaid tegelasi.

Kohila poisi näol oli tegemist väga tööka mängijaga, kuid paraku said vigastused temast võitu. Tänavuse aasta alguses otsustas Soo pärast järjekordset vigastust 26aastasena karjäärile joone alla tõmmata. Veebruari alguses käis ta Õhtulehel külas ning rääkis kõik südamelt ära.

2. Kristo Saage avameelselt nooruspõlve pattudest, Metstaki hoopidest ja seiklustest välisklubides

Juba eelmise aasta lõpus Valga-Valka meeskonna Tallinna Kalevi vastu vahetanud Saage käis "Viiendas veerandajas" tänavu märtsis. Värvikas mängumees rääkis nii klubivahetusest, aga ka nooruspõlve ulakustest ja muudest põnevatest juhtumistest.

3. Indrek Visnapuu: mõtlesime lõppenud hooaja eel tõsiselt, kas palkame kellegi korvi alla või mitte

Audentese noortemeeskond otsis möödunud hooajal võimalusi, et enda ridadesse tuua kogenumaid tegijaid. Plaan aga käiku ei läinud ja meeskond lõpetas aasta taaskord ilma võiduta. Peatreener Visnapuu võttis saates hooaja kokku.

4. TLÜ/Kalevi omanik: kui treener ütleb, et ta ei oska 2.17 Bambat kasutada, siis...

Sel hooajal on Tallinna Kalevi korvpallimeeskonnast olnud juttu rohkem kui viimastel aastatel kombeks. Ühest küljest on võistkonnas Eesti mõistes säravad nimed, teisalt on kogu nende ümber toimuv vastuoluline. Omamoodi usutluse andis meeskonna omanik Sten-Erik Jantson.

5. Pehka meenutab Kotsarit ning avaldab, et USAsse on siirdumas veelgi noorpallureid

Kevadel vallandas Maik-Kalev Kotsar eestlaste seas täieliku USA üliõpilaskorvpalliliiga buumi. Meie mees jõudis South Carolinaga nelja parema hulka, olles sealjuures üks põhitegija. Tausta käis avamas Rauno Pehka, kes Kotsarit lähedalt teab ja tunneb.